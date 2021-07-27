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Общество27 июля 2021 13:54

В Балаково планируют открыть производство цинка

Объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей
Источник:kp.ru
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На металлургическом заводе в Балаково может появиться новое производство - цинка. Фото сайта завода

На металлургическом заводе в Балаково может появиться новое производство - цинка. Фото сайта завода

На металлургическом комбинате в Балаково планируется открыть новое производство. Оно займется выпуском цинка.

Об этом 27 июля на заседании инвестиционного совета при губернаторе Саратовской области заявил глава администрации Балаковского района Сергей Грачев.

Он заметил, что планируются поставки цинкосодержащего сырья для выделения из него металла и выпуска на металлургическом заводе «Балаково» номенклатуры продукции из цинка.

На это, по словам Грачева, собственники завода запланировали 2 млрд рублей инвестиций в течение 2022-24 годов.