Балаковский дальнобойщик выпал из окна после лишения водительских прав

Фото портала sutynews.ru

Сегодня, 27 июля, ночью в Балакове Саратовской области мужчина разбился, выпав из окна пятого этажа. Об этом пишет портал sutynews.ru.

Трагедия произошла в доме №4 на улице Факел Социализма. От полученных трамв мужчина скончался на месте. Утром его тело обнаружил гулявший с собакой местный житель. Он вызвал полицию.

Местные жители рассказали, что крупный мужчина 40-50 лет поселился в доме недавно, не смог наладить контакт с соседями и часто выпивал. Накануне он рассказывал, что его лишили водительский прав и единственного способа заработка – он был дальнобойщиком.

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