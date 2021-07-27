В 2021 году в Саратовской области планируется завершить 38 инвестпроектов на 40 млрд рублей

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Радаев назвал неплохой позицию Саратовской области в национальном инвестиционном рейтинге. Сегодня регион находится в 13 группе рейтинга из 29.

В текущем году планируется завершить 38 проектов во всех базовых отраслях. Совокупный итог - порядка сорока миллиардов рублей вложений и свыше тысячи рабочих мест.

- Однако есть возможность занять еще более высокие места. Уверен, это вполне реалистично. Но при условии повышенной ответственности и профессионализма муниципальных команд, использовании ими современных подходов, быстроты принятия решений, сопровождения со стороны Корпорации развития, - сказал открывая заседание Радаев.

Он поставил задачу наращивать участие региональных компаний в программах поддержки.

Среди них – новый федеральный специнвестконтракт, предполагающий налоговые льготы, упрощенный доступ к госзаказу и субсидии, а также региональный пакет.

Министру промышленности и энергетики поручено усилить работу по внедрению специнвестконтракта на саратовских предприятиях, а министру сельского хозяйства – проанализировать возможность использования нового механизма в пищевой промышленности.

Также глава региона подчеркнул необходимость расширять взаимодействие с Агентством стратегических инициатив.