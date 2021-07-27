Панков: Стабильная работа предприятий, рабочие места для жителей – это крайне важный вопрос

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Предприятия области, производящие щебень и песок, столкнулись с проблемами, от которых зависит их дальнейшая работа. Об этом сегодня шла речь на рабочем совещании в правительстве области.

Во встрече приняли участие депутат Госдумы Николай Панков, вице-губернатор - председатель Правительства области Роман Бусаргин, руководители профильных структур областного правительства, представители прокуратуры и УФНС Саратовской области.

Николай Панков подчеркнул, что эти проблемы часто поднимают на встречах трудовые коллективы карьеров.

- Во-первых, налогообложение. Сегодня налог начисляется на готовый щебень, а не на строительный камень, из которого он производится. То есть, сумма получается выше. Эта нагрузка ложится не только на производителей, но и на строителей, поскольку щебень – один из важнейших стройматериалов. Стабильная работа предприятий, рабочие места для жителей – это крайне важный вопрос. Тем более, что сейчас в области реализуются важные проекты. В том числе, по ремонту и строительству дорог и тротуаров. В моем округе это Балаково, Вольск, Пугачев, Ершов, Шиханы, Волжский район Саратова. Необходим диалог между профильными министерствами и предприятиями. Чтобы отрасль развивалась и была конкурентной. Чтобы была стабильная работа для людей, - отметил Николай Панков.

Участники встречи отметили, что причиной такого исчисления налогов стала арбитражная практика в других регионах. Чтобы поддержать предприятия нашей области, Минэкономразвития и Минпромэнерго проработают необходимый алгоритм действий в рамках законодательства. К этой работе подключится и Минприроды. Такое поручение дал Роман Бусаргин.

Требует урегулирования и «дорожная» проблема. Часто большегрузы, перевозящие песок и щебень из карьеров, «разбивают» дорожное покрытие. На это поступает много жалоб от жителей.

- Часто проезжаю из Озинок в Перелюбский район. Там находится песчаный карьер, дорога в плохом состоянии. В Пугачевском районе добывают щебень, на каждой встрече жалобы на состояние дорог. Постоянно нужны средства на ремонт, для местных бюджетов это очень накладно. Есть и примеры ответственного отношения и желания вкладываться в дорожную инфраструктуру – в Вольске, Озинках, пос. Новосельском Ершовского района. Считаю, должна быть ответственность за состояние дорог со стороны добывающих предприятий. И участие в содержании и развитии дорожной сети, - сказал Николай Панков.