Региональное правительство признало срыв сроков реконструкции саратовского театра оперы и балета

В Саратове срывают сроки реконструкции театра оперы и балета Фото: Екатерина Семенова

Вчера, 26 июля, на заседании правительства Саратовской области его глава Роман Бусаргин подтвердил слухи о срыве сроков реконструкции театра оперы и балета.

Чиновник напомнил о появившейся в СМИ информации об отсутствии рабочих на стройплощадке. Бусаргин отметил, что, по его данным, работы ведутся, но отставание от графика действительно имеет место быть.

- Там возникли вопросы изменения, касающиеся проектно-сметной документации, но это ни в коем случае не дает нам права отодвигать сроки, - сказал председатель правительства. Сегодня, 27 июля, зампред Александр Соловьев должен будет предоставить Бусаргину детальный план.

Чиновник обязал министра ЖКХ и коммунального хозяйства Павла Мигачева, а также управление капстроительства взять вопрос на особый контроль.

Напомним, реконструкция в театра началась осенью 2020 года. Здание перестроят с фундамента. Весной сроки работ критиковал губернатор Валерий Радаев.

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