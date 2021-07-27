Жителя Лысых гор будут судить за растление падчерицы и ее подруги

Передано в суд уголовное дело 39-летнего жителя районного поселка Лысые Горы, обвиняемого в совершении семи эпизодов преступления, по статье «иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

С июля 2019 года по апрель 2021 мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей 12-летней падчерицы, и ее 9-летней подруги, приходившей к ним домой в гости. Первоначально девочки никому не рассказывали о случившемся. О преступлении узнали сотрудники органа полиции, а следователям СК удалось установить психологический контакт с девочками и собрать исчерпывающие доказательства сексуальных домогательств.

Обвиняемый признал вину, сейчас он находится под стражей.