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Происшествия27 июля 2021 12:20

В массовом ДТП под Марксом сгорели четыре машины, погиб человек и пострадал ребенок

Ещё трех взрослых отвезли в больницу
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сгорели четыре машины

Сгорели четыре машины

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 27 июля, в Марксовском районе Саратовской области произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие и погибший. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Около часа назад, примерно в 12:10, возле села Раскатово на дороге Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, по предварительным данным, столкнулись Opel, «ВАЗ-2110», «ВАЗ-2105» и «ВАЗ-2114». Все четыре машины сгорели

Один из пассажиров «десятки» погиб, четверых доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести, среди них один ребенок.

Выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники Госавтоинспеции и МЧС.

Массовое ДТП под Саратовом в Марксовском районе 27.07.21

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