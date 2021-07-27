В массовом ДТП под Марксом сгорели четыре машины, погиб человек и пострадал ребенок

Сгорели четыре машины Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 27 июля, в Марксовском районе Саратовской области произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие и погибший. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Около часа назад, примерно в 12:10, возле села Раскатово на дороге Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, по предварительным данным, столкнулись Opel, «ВАЗ-2110», «ВАЗ-2105» и «ВАЗ-2114». Все четыре машины сгорели

Один из пассажиров «десятки» погиб, четверых доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести, среди них один ребенок.

Выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники Госавтоинспеции и МЧС.

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