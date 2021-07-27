Под Вольском ночью сгорела фура

На трассе сгорел автомобиль Iveco Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 26 июля, вечером под Вольском Саратовской области сгорел грузовик. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.

Вольские пожарные в 21:22 получили сигнал о возгорании автомобиля Iveco на федеральной дороге Сызрань-Саратов-Волгоград. На место отправили один пожарный расчет.

Площадь пожара оценили в 10 квадратных метров. Горела задняя часть рефрижератора. Тягач удалось спасти.

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