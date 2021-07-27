Подъем затопленных кораблей начнется вдоль всей набережной Саратова

Напротив нового пляжа в Саратове в прошлом году уже поднимали затонувший буксир

Саратовская областная служба спасения и ГИМС займутся составлением технологической карты по расчистке дна напротив Саратовской набережной. Карта будет включать отметку лежащих на дне судов для их дальнейшего подъема. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Он заявил, что для продления набережной и благоустройства новых участков, в первую очередь, необходимо обеспечить возможность безопасного выхода к Волге на протяжении всей городской зоны.

- Соответствующие документы будут включены в заявку на участие в федеральных программах для оказания финансовой помощи в реализации данного проекта. В этом вопросе нас поддерживает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, - заметил Бусаргин.