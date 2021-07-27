Начальником саратовского УФАС стала Елена Рысева

Фото из Telegram-канала «Пул N64»

Сегодня, 27 июля, губернатору Валерию Радаеву представили нового начальника Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области Елену Рысеву. Подробности сообщили в Telegram-канале «Пул N64».

- Руководство ФАС России отметило высокий уровень профессионализма Елены Рысевой. Она порядка 20 лет работает в структурах данного ведовства, последние два года становилась финалистом конкурса #ЛидерыФАС, - говорится в сообщении.

Радаев особенно отметил взаимодействие с ФАС в вопросах выстраивания ценовой политики на рынке продовольствия и реализации нацпроектов.

Напомним, вр.и.о. руководителя Управления ФАС в Саратовской области Ольга Лобанова в свое время не увидела проблем с повышением услуг на КТ в разгар пандемии. Спикер ГД Вячеслав Володин раскритиковал местных чиновников и контролирующие органы за такой подход.

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