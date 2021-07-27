Жители саратовского поселка Солнечный жалуются на опасную детскую площадку

Фото выложили в сеть

Жительница саратовского поселка Солнечный Лариса Никитина сегодня, 27 июля, пожаловалась в соцсети на состояние местного парка.

Фото выложили в сеть

- Это парк «Солнечный». Все площадки в ужасном аварийном состоянии и к тому же заросли деревьями. Многие требуют серьёзного ремонта! Безопасность должна быть прежде всего, а это получается с детьми даже некуда сходить. Да и вообще этот парк, можно сказать, заброшенный, частично покошена трава, на площадках спят собаки, патруль полиции не курирует, т.к. на лавочках пьют и спят алкаши. Когда же там будет порядок?! - Вопрошает возмущенная горожанка.

Фото выложили в сеть

Часть комментаторов решила высказать позицию о том, что местные жители и сами могли бы благоустроить парк, на что у них справедливо поинтересовались, почему люди, которые и так платят налоги, должны заниматься чужой работой, которая из этих налогов и оплачивается.

Фото выложили в сеть

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости