Детский технопарк принимает документы от будущих «кванторианцев»

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Принимаются документы на обучение в саратовский детский технопарк «Кванториум». На 2021/2022 учебный год запланировано принять более 900 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Обучение начнется с начала сентября.

- Здесь есть все для детей, которые интересуются разработкой мобильных приложений и программ по виртуальной реальности, 3D-моделированием, программированием роботов, 3D-прототипированием и многим другим. Соскучиться тут не получится. При поступлении обучающийся может выбрать то направление деятельности, которое привлекает его больше всего, чтобы продолжить развивать свои навыки, разрабатывать и воплощать в жизнь проекты в одном из квантумов», – рассказал руководитель детского технопарка Александр Матутин.

Для зачисления в детский технопарк необходимо представить пакет документов. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(8452)99-89-76 или адресу эл. почты: KVANTORIUM64@YANDEX.RU. Адрес технопарка: г.Саратов, ул. Политехническая, 77 (СГТУ им. Гагарина Ю.А.)