Саратовец рассказал об игнорировании его жалобы на прорыв трубы

Фото выложили в сеть

Сегодня, 27 июля, в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанин Виталий Александров опубликовал фотографии прорыва трубы с холодной водой в Ленинском районе.

Фото выложили в сеть

- Все как всегда, со вчерашнего дня течёт, и ни одной коммунальной службы, Лунная, 27, - рассказывает саратовец.

Фото выложили в сеть

Комментаторы поддержали возмущение горожанина. Так, Елена Гурьянова напомнила о недавнем скандале с «Концессиями водоснабжения-Саратов»:

- «КВС» ни одной трубы в городе не поменяли, а тарифы у них только растут.

Горожане делятся также и дикими историями:

- Ул. Заводская. Уже неделю течет, и у людей нет воды. Я видел, как человек набирал воду из того места, где прорыв трубы, прямо из лужи, - пишет Иван Калашников.

Один из комментаторов решил уточнить у автора поста, сообщал ли он коммунальщикам об аварии. Виталий ответил, что сообщал.

Напомним, также и в центре Саратова имеется игнорируемый коммунальщиками прорыв – третий день на Большой Казачьей бьет «фонтан».

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