День молодежи в Жасминном: Парень искусал и попытался изнасиловать 20-летнюю девушку

Молодой житель Ленинского района Саратова осужден на три года колонии общего режима за попытку изнасилования знакомой девушки.

В ноябре 2020 года на даче в поселке Жасминный в Саратове, собралась компания молодежи по случаю празднования 20-летия подруги. Один из молодых людей, злоупотребив алкоголем, воспользовался моментом, когда они с девушкой остались одни. Он избил ее, искусал и попытался совершить изнасилование.

Девушка сопротивлялась и звала на помощь, ее услышали двое парней из компании и пришли ей на помощь.

Несмотря на непризнание вины 21-летним подсудимым, суд счел собранные следственным отделом по Ленинскому району Саратов СУ СКР доказательства убедительными.