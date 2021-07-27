Саратов оказался в середине рейтинга самых курящих городов России

Саратов оказался посередине рейтинга курящих городов
Фото: Екатерина Семенова
Саратов вошел в топ самых курящих городов России. Исследование провело агентство Zoom Market.
Опрос проводился среди жителей 22 городов. Саратов оказался ровно посередине, заняв 11-ю строчку рейтинга. Всего опросили 2 640 человек.
Рейтинг составило агентство Zoom Market
Первые строчки рейтинга заняли Брянск, Челябинск и Омск. У Москвы 15-е место. Меньше всего курят в Санкт-Петербурге и Махачкале.
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