Саратов оказался в середине рейтинга самых курящих городов России

Саратов оказался посередине рейтинга курящих городов Фото: Екатерина Семенова

Саратов вошел в топ самых курящих городов России. Исследование провело агентство Zoom Market.

Опрос проводился среди жителей 22 городов. Саратов оказался ровно посередине, заняв 11-ю строчку рейтинга. Всего опросили 2 640 человек.

Рейтинг составило агентство Zoom Market

Первые строчки рейтинга заняли Брянск, Челябинск и Омск. У Москвы 15-е место. Меньше всего курят в Санкт-Петербурге и Махачкале.

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