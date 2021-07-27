Три года рядом с трупом: Житель Красного Кута обнаружил скелет при разборке сарая

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Новоузенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных человеческих останков.

Владелец дома в Саратовской области три года подряд жил рядом с трупом. Выяснил он это случайно.

Днем 26 июля владелец частного дома по улице Вокзальная в городе Красный Кут Саратовской области намеревался разобрать деревянный сарай, расположенный у него во дворе. Приступив к демонтажу конструкции, он обнаружил возле стены сарая, обращенной на улицу, скелет человека. Хозяин дома вызвал полицию.

Прибывший на место следователь Новоузенского межрайонного следственного отдела регионального СКР совместно с судебно-медицинским экспертом осмотрел место страшной находки и скелет. Были также обнаружены фрагменты мужской одежды. По предварительным данным, человек, чьи останки нашли за сараем, скончался около трех лет назад.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, полученные сведения будут проверены по базе пропавших.