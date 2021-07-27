Десятки домов в центре и Заводском районе Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 27 июля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. «Концессии водоснабжения» ведут работы.

До 17:00 водоснабжение ограничили на 1-м Тульском проезде, и в домах с первого по пятый на Каспийской.

Для устранения повреждений на 5-м Крекингском проезде, 9/19 и на 8-м Крекингском проезде, 1 примерно до 20:00 воды нет на 5-м и 8-м Крекингских проездах, а также в домах с 10-го по 16-й на Тульской.

Для ремонта на 2-м Южном тупике, 1 до 6 вечера воды нет в квадрате улиц 5-й Динамовский пр. - Динамовская - 7-й Динамовский пр. - Южная.

А в центре города, в Волжском районе, для устранения повреждений на Кутякова/Радищева до 8 вечера отключили воду в домах квадрата улиц Кутякова (четная сторона) - Зарубина(Татарская) (нечетная сторона) - Радищева (нечетная сторона) - Горького (нечетная сторона).

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