Триатлонистка из Саратова не смогла закончить дистанцию на Олимпиаде в Токио

Александра Разаренова

Саратовская триатлонистка Александра Разаренова на летних Олимпийских играх-2020 в Токио была снята с соревнований, сообщает «РБК».

Девушка смогла проплыть 1,5 км и проехать 40 км на велосипеде, но во время бега на дистанцию 10 км отстала на круг и была автоматически снята.

Напомним, три дня назад ещё один поехавший на Олимпиаду саратовский спортсмен саблист Константин Лоханов проиграл в первом же бою сопернику из Южной Кореи Ким Чжон Хвану. Супруга фехтовальщика, также саблистка София Позднякова вышла в финал, где смогла взять золото, победив соотечественницу Софью Великую.

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