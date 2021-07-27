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Спорт27 июля 2021 9:01

Триатлонистка из Саратова не смогла закончить дистанцию на Олимпиаде в Токио

Александру Разаренову сняли с бегового этапа триатлона, после того, как она отстала на круг
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Александра Разаренова

Александра Разаренова

Саратовская триатлонистка Александра Разаренова на летних Олимпийских играх-2020 в Токио была снята с соревнований, сообщает «РБК».

Девушка смогла проплыть 1,5 км и проехать 40 км на велосипеде, но во время бега на дистанцию 10 км отстала на круг и была автоматически снята.

Напомним, три дня назад ещё один поехавший на Олимпиаду саратовский спортсмен саблист Константин Лоханов проиграл в первом же бою сопернику из Южной Кореи Ким Чжон Хвану. Супруга фехтовальщика, также саблистка София Позднякова вышла в финал, где смогла взять золото, победив соотечественницу Софью Великую.

Олимпиада «за кулисами»
«Олимпийские игры-2020» в Токио уже в самом разгаре. Но удивляют летние игры не только пустыми трибунами. «Анти-секс» кровати, низкие потолки в комнатах и душевые, в которых волейболисты могут почувствовать себя великанами: спортсмены проверили на себе, что из этого - фейк, а что - правда

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