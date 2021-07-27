На Волжской в Саратове начали менять несколько лет назад уложенную плитку

На Волжской меняют плитку Фото: Екатерина Семенова

В 2016 году в Саратове на новой пешеходной зоне, протянувшейся по Волжской от проспекта Кирова до Октябрьской, уложили новую плитку. И уже четыре года назад, горожане стали замечать, что плитка трескается.

Сняли часть старого покрытия Фото: Екатерина Семенова

Очевидцы сообщают «КП-Саратов», что плитку на Волжской наконец-то начали перекладывать. В редакцию прислали фотографии, на которых видно, что на улице уже сняли старое покрытие, идет подготовка к укладке нового. В пресс-службе городской администрации уточнили, что работы начались три недели назад.

Скоро начнут укладывать новую плитку Фото: Екатерина Семенова

Напомним, саратовские власти наконец-то обратили внимание на трещины в плитке только после критики спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.

Плитку уложили всего несколько лет назад Фото: Екатерина Семенова

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