В Саратове арестовали пятерых парней после нападения на полицейских

Обвиняемые в нападении на полицейских были арестованы Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове арестованы пять парней, которых обвиняют в нападении на полицейских.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под арестом они проведут два месяца, до 24 сентября.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Преступление было совершено около часа ночи 24 июля на проспекте Кирова. По версии следствия, две группы молодых людей устроили скандал. Четверо сотрудников отдела №6 УМВД Саратова вмешались, чтобы пресечь конфликт.

Пятеро молодых людей в возрасте 17, 18 и 19 лет кинулись на полицейских и принялись их избивать руками и ногами. Одного даже ранили по ладони ножом. Все четверо сотрудников полиции были госпитализированы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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