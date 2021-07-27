В Саратове арестовали пятерых парней после нападения на полицейских

Обвиняемые в нападении на полицейских были арестованы
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове арестованы пять парней, которых обвиняют в нападении на полицейских.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под арестом они проведут два месяца, до 24 сентября.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Преступление было совершено около часа ночи 24 июля на проспекте Кирова. По версии следствия, две группы молодых людей устроили скандал. Четверо сотрудников отдела №6 УМВД Саратова вмешались, чтобы пресечь конфликт.
Пятеро молодых людей в возрасте 17, 18 и 19 лет кинулись на полицейских и принялись их избивать руками и ногами. Одного даже ранили по ладони ножом. Все четверо сотрудников полиции были госпитализированы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.