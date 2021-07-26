Автобус №11 на глазах у хозяйки сбил собаку в саратовском поселке Солнечный

В одном из саратовских сообществ в соцсети сегодня, 26 июля, опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели собаки, сбитой автобусом в поселке Солнечный.

Судя по записи, инцидент произошел 23 июля в 18:28. Автор поста уточнил, что происшествие имело место быть на улице Чехова.

На записи видно, как автобус сбивает черную собаку, которая шла рядом с пожилой женщиной. Несколько секунд животное бьется в конвульсиях, после чего падает замертво. Предположительно, хозяйка собаки шокирована и некоторое время стоит на месте, не в силах подойти к мертвому питомцу.

Часть комментаторов встала на защиту водителя, обосновав свою позицию тем, что тот везет людей. Оппоненты им пишут:

- Когда они на перегонки играют с другими автобусами или подрезают других участников движения, они о людях не вспоминают. Тоже мне оправдание нашли.

Большая часть саратовцев с грустью отнеслась к ситуации. Горожане жалеют собаку и её хозяйку:

- Она без поводка была? Бабульку жалко, как она теперь без друга.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости