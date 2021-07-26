На саратовской мусорке нашли документы судебных приставов

Сегодня в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанка Елена Конецкая поделилась интересной находкой – документами судебных приставов.

- Нашла в мусорке коробку с Волжского РОСП, пристав Смирнова М. С. Куча документов, содержащих личные данные людей, адреса, остатки на счётах, просто лежит на мусорке. Спасибо приставам за защиту наших данных! - пишет автор поста.

Комментаторы поддерживают возмущение горожанки:

- В приставах, как всем известно, конченые люди работают. Чего от них еще ожидать-то!

- Потом говорят, что документы не находятся.

Саратовцы предлагают обратиться в прокуратуру и следственный комитет.

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