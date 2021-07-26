Коммунальщики два дня игнорируют «фонтан» в центре города

Сегодня, 26 июля, в одном из саратовских сообществ в соцсети опубликовали видео, на котором запечатлена коммунальная авария в центре города.

- Два дня, как на улице Большая Казачья, открыт фонтанчик, - пишет автор поста.

Согласно информации «Концессий водоснабжения-Саратов», на этой улице в последние несколько дней работы не велись

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