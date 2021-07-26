Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 19:34

Коммунальщики два дня игнорируют «фонтан» в центре города

Видео выложили в сеть
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В центре Саратова два дня бьет коммунальный «фонтан»

Сегодня, 26 июля, в одном из саратовских сообществ в соцсети опубликовали видео, на котором запечатлена коммунальная авария в центре города.

- Два дня, как на улице Большая Казачья, открыт фонтанчик, - пишет автор поста.

Согласно информации «Концессий водоснабжения-Саратов», на этой улице в последние несколько дней работы не велись

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости