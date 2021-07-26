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Происшествия26 июля 2021 19:18

Воров саратовских электросамокатов вычислили по GPS

Злоумышленников задержали росгвардейцы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото Росгвардии Саратовской области

Фото Росгвардии Саратовской области

Вчера днем, 25 июля, сотрудники вневедомственной охраны задержали самокатного вора. Подробностями поделились в пресс-службе Росгвардии Саратовской области.

Патрулировавшим центр Саратова росгврадейцам сообщили о краже электросамоката из пункта проката на пересечении Мичурина и Рахова. Владелец пункта сообщил правоохранителям, что, судя по GPS, самокат находится возле одного из домов на Хользунова.

- В ходе поисковых мероприятий в этот же день сотрудниками Росгвардии были задержаны двое граждан, которые могут быть причастны к краже. Во дворе дома одного из задержанных был обнаружен самокат, который злоумышленники попытались демонтировать, - говорится в сообщении ведомства.

Самокат забрали. Предполагаемых похитителей передали полиции.

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