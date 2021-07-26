Воров саратовских электросамокатов вычислили по GPS

Фото Росгвардии Саратовской области

Вчера днем, 25 июля, сотрудники вневедомственной охраны задержали самокатного вора. Подробностями поделились в пресс-службе Росгвардии Саратовской области.

Патрулировавшим центр Саратова росгврадейцам сообщили о краже электросамоката из пункта проката на пересечении Мичурина и Рахова. Владелец пункта сообщил правоохранителям, что, судя по GPS, самокат находится возле одного из домов на Хользунова.

- В ходе поисковых мероприятий в этот же день сотрудниками Росгвардии были задержаны двое граждан, которые могут быть причастны к краже. Во дворе дома одного из задержанных был обнаружен самокат, который злоумышленники попытались демонтировать, - говорится в сообщении ведомства.

Самокат забрали. Предполагаемых похитителей передали полиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости