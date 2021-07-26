Росгвардейцы задержали в Балакове находящегося в федеральном розыске мужчину

Фото пресс-службы Росгвардии

Вчера, 25 июля, сотрудники Росгвардии Саратовской области задержали в Балакове разыскиваемого на федеральном уровне преступника. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Разыскиваемого жителя Шихан поймали возле одного из домов на Пролетарской. Неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей мужчина скрывался от правосудия.

Задержанного передали сотрудникам полиции.

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