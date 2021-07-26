Саратовский заключенный обвенчался с женой в колонии

Фото Саратовской епархии

23 июля в саратовской колонии №10 обвенчались заключенный и его гражданская жена. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской епархии.

Супругов обвенчали руководитель епархиального отдела тюремного душепопечения, помощник начальника УФСИН России по Саратовской области по работе с верующими протоиерей Вадим Коняев в сослужении диакона Дионисия Уразаева. Таинство прошло в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

В сообщении епархии уточняется, что Николай и Анастасия женаты уже два года. Заключение гражданского брака также прошло на территории колонии.

- Тюремное заключение одного из супругов – тяжелое испытание для семьи. И не редко бывает, что во время заключения люди решают приступить к Таинству венчания. Надеюсь, что искренняя вера в Бога и сильные взаимные чувства супругов помогут Николаю и Анастасии преодолеть все тяготы, - прокомментировал отец Вадим.

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