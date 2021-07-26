Задержаны подозреваемые в смертельном избиении жителя Краснокутского района

Подозреваемых задержали полицейские
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сотрудники Новоузенского межрайонного следственного отдела СУ СК Саратовской области опросили подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. 23 июля на улице Школьная в селе Карпенка Краснокутского района местные жители наткнулись на бездыханное тело 46-летнего мужчины.
Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма головы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
22 и 28-летнего подозреваемых вычислили и задержали сотрудники ОМВД по Краснокутскому району. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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