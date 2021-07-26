Две сети магазинов Саратовской области бесплатно повысят продажи

Ещё два предприятия Саратовской области решили увеличить свои мощности, поучаствовав в инициированном Президентом Владимиром Путиным нацпроекте «Производительность труда». Подробности сообщили в региональном минэкономразвития.

Речь идет об энгельсской состоящей из 17 точек сети магазинов «у дома» «Глория Маркет» и о сети из 28 магазинов «Мидгард».

Для увеличения производительности привлекут экспертов Регионального центра компетенций. Компании обучат технологиям бережливого производства, что даст возможность улучшить торгово-технологические процессы и увеличить продажи. Предпринимателям не придется отдать за это ни копейки.

- Напомним, предприятия торговли получили возможность стать участниками национального проекта в апреле текущего года благодаря корректировкам, принятым Правительством РФ. Всего в настоящее время участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 72 саратовских предприятий – промышленные компании, организации АПК, транспорта и строительства, - говорится в сообщении регионального минэкономразвития.

Поучаствовать в проекте можно и сейчас. Повысить производительность могут предприятия базовой несырьевой отрасли с выручкой не менее 400 млн. рублей. Подать заявку можно на сайте производительность.рф или по телефону Фонда развития промышленности Саратовской области: (8452) 24-44-00.

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