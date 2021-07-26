Еще 11 библиотек Саратовской области преобразятся в следующем году

На 2022 год от Саратовской области поступили 11 заявок муниципальных библиотек в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным национального проекта «Культура».

Первой в регионе и пятой в России модельной библиотекой стала созданная в 2018 году межпоселенческая центральная библиотека Лысогорского муниципального района. В 2019 году появились ещё девять аналогичных учреждений: в Ивантеевском, Питерском, Краснопартизанском, Хвалынском, Энгельсском, Татищевском муниципальных районах, Балакове и Саратове. Саратовская область стала один из трёх регионов (наряду с Самарской областью и Республикой Коми), которые получили максимальную поддержку на создание модельных библиотек нового поколения.

- Жители видят, как активно включились модельные библиотеки в реализацию стратегии в интересах жителей региона. В модельной библиотеке с. Генеральское открылась фотовыставка «Исторический центр Покровска-Энгельса», посвященная 274-й годовщине основания Энгельса. Для выставки подобраны краеведческие фотографии знаковых мест, зданий города с QR-кодами, с помощью которых можно более подробно познакомиться с историей города. На выставке представлена краеведческая литература об известных земляках, об архитектуре, исторических зданиях, улицах Энгельса. Жители и гости села Генеральское имеют возможность прикоснуться к истории развития слободы Покровской, - сказала директор Централизованной библиотечной системы Энгельского района Наталия Завалишина.

В прошлом и этом годах на пять миллионов рублей обновили саратовскую библиотеку №27. Также модернизировали Куликовскую сельскую библиотеку Татищевского района.

- Ремонт помещений произведен за счет федеральных средств в рамках проекта «Культура малой Родины». Оформление внутреннего пространства, приобретение новой литературы , мебели и оборудования осуществлено за счет средств муниципального бюджета, - говорится в сообщении регионального минкульта.

- Создание современного пространства значительно расширило возможности модельных библиотек в обслуживании пользователей, превратило их в интеллектуальные и культурные центры своих территорий. Посещаемость и книговыдача этих библиотек увеличились практически в 2 раза (в доковидный период), возросло число обращений к электронным ресурсам, - отметил региональный заместитель министра культуры Владимир Баркетов.

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