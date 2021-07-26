Владельцев исцарапанных в Кировском районе машин просят не устраивать самосуд

Ночью 24 июля в Кировском районе Саратова неизвестный царапал машины. Видео с места происшествия выложили в Instagram микрорайона Звезда.

В посте уточняется, что некто царапал машины на протяжении часа – с 22:00 до 23:00.

- Если Вы стали свидетелем данного поступка, есть данные с камер видеонаблюдения позволяющие идентифицировать личность негодяя или вы узнали его по имеющимся видео просим оказать содействие и сообщить имеющиеся сведения в отдел полиции по Кировскому району г. Саратова по телефону (8452)74-75-90 или телефону 02 (с сотового 102).

Владельцев испорченных автомобилей просят не устраивать самосуд.

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