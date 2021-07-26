Раскритикованный Володиным подрядчик срывает сроки на всех своих объектах

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

Председатель регионального правительства Роман Бусаргин взял на личный контроль ситуацию с реконструкцией стадиона в Петровске Саратовской области. Напомним, на прошлой неделе ход работ раскритиковал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Как оказалось, данный подрядчик занимается также объектами в Калининске и Ртищеве. Там также срываются сроки.

- Ситуация вопиющая и недопустимая. Руководителям районов необходимо тщательнее контролировать исполнение государственных программ на своих территориях. И делать это в ежедневном режиме, - пишет в своём Telegram-канале Бусаргин.

В минувшие выходные чиновник посетил стройплощадки ООО «Наследие» и поручил подготовить подробный план-график:

- По каждому пункту должны быть четкие сроки, нарушать которые нельзя. За это буду спрашивать по всей строгости с ответственных лиц.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.