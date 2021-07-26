Жара в Саратовской области наберет обороты к концу недели

Заместитель начальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о погоде на эту неделю.

- На этой неделе нас ждет неоднородный характер погоды. Неоднородный – по режиму осадков. Температурный фон будет постоянно нарастать, ото дня ко дню, и к концу недели нас ждет возвращение жаркой погоды. В ближайшие дни – сегодня и ещё два дня, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Погода больше антициклонального типа, хотя сам антициклон, который создает нам эти условия, постепенно разрушается, и ему на смену в четверг придет южная периферия скандинавского циклона, а это говорит о том, что давление будет падать, подойдут фронтальные разделы, и вот в с четверга мы уже ждем локальные осадки на том фоне, что температура будет повышаться. В основном, осадки пройдутся по правому берегу – это граница с Тамбовской, Воронежской и Пензенской областями, районы, прилегающие к Волге, в отдельные дни: Хвалынский, Вольский, Воскресенский, может быть, север Саратовского района. Город Саратов тоже в общем-то попадает в зону выпадения осадков, - сказала синоптик.

Ночью температуры составят от 14 до 19 градусов выше нуля, в пониженных формах рельефа - от 8 до 12 (Петровский и Перелюбский районы). Завтра днем от 26 до 31, 28-го – 27-32, 29-го – 29-34, 30-го – 30-35, 31-го – 30-33, в восточных районах – 35-39.

- С четверга прогнозируем локальные ежедневные осадки во второй половине дня – в моменты максимального прогрева. Во время дождя температура сразу будет понижаться до 24-28 градусов. Грозовые дожди будут сопровождаться шквалами – от 15 до 18 метров в секунду. Дожди будут небольшие и умеренные, катаклизмов пока не видим, - отметила Цветайло.

Вернулась в регион пожарная опасность. В Правобережье – средняя, в Левобережье местами сохранилась чрезвычайная. В течение недели она будет нарастать, к концу – высокая и чрезвычайная. В тех районах, где выпадут осадки, пожарная опасность снизится с 4-5 класса до 1-2-го.

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