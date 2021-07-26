Радаев предложил всем главам выходить на прямые онлайн-эфиры с населением

Прямая линия губернатора Радаева

Валерий Радаев предложил главам районов области и особенно главе администрации Саратова также переходить к «Прямым линиям» с населением.

С этого он 26 июля начал свою первую прямую линию онлайн в качестве губернатора Саратовской области. Ранее о необходимости такого формата губернаторам указал президент страны Владимир Путин.

- Сейчас у нас есть возможность такого общения, в таком формате. Она удобная. Можно сразу получить ответ. При обращении ко мне я каждое рассматриваю сам, не смотря на то, что много времени на это уходит. Даю поручения и ставлю на контроль личный, если надо. И обязательно до конца доводим решение вопросов, - заявил губернатор.