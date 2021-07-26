Саратовцы оказались замешаны в подпольной торговле оружием

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали 45 жителей 25 регионов. Те занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия. В числе задержанных есть жители и Саратовской области.

- В июле 2021 г. в г. Москве, республиках Адыгея, Башкортостан, Крым и Мордовия, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: ружейный гранатомет «М-79» (США, 1940 г.), 4 пулемета («ШКАС», «ДП-27», «МG-42»), 11 автоматов («АК-103», «АК-74М», «АКС-74У», «АКМ»), 16 пистолетов-пулеметов («ППШ», «Кедр», «ППД», «МР-40», «МР-38», «SА-26», «VZ-26», «МАВ-38 Beretta»), 118 пистолетов и револьверов («Коровина», «ПМ», «ПСМ», «ТТ», «Марголина», «СПШ», «Страж», «CZ», «Walther», «Beretta», «Perfecta», «Luger», «Colt», «Smith& Wesson», «Stalker», «Zoraki», «Наган»), 125 карабинов, винтовок и ружей («Вепрь», «Сайга», «Мосина», «Фролова», «ТОЗ», «СКС», «КО-44», «СВТ-40», «Винторез», «Тигр», «МР», «ИЖ», «Benelli», «Sauer», «Mauser»), самодельное стреляющее устройство («авторучка»), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «М-24», «М-39»), более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы, - говорится в сообщении ФСБ.

Всего правоохранители «накрыли» 32 подпольных мастерских, в которых восстанавливали оружие и изготавливали боеприпасы. В дальнейшем продукцию сбывали в интернете. Оплату принимали через электронные платежи, а доставляли почтой и транспортно-экспедиционными компаниями.

Сейчас сотрудники органов продолжают заниматься выявлением и пресечением аналогичной деятельности.

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