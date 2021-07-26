Ограбивший пожилую женщину саратовец попал на домофонную камеру

Днём 7 июля на границе Ленинского и Кировского районов Саратова ограбили пенсионерку. Инцидент оказался запечатленным на встроенную в домофон камеру. Запись прислали в редакцию «КП-Саратов».

В 13:15 бабушка подошла к двери второго подъезда дома №79 на Лебедева-Кумача. На видео видно, как за ней шел мужчина, делавший вид, что разговаривает по телефону. Пару раз он пытался помочь женщине, чтобы вызвать доверие.

После того, как они зашли в подъезд, через пару минут саратовец вышел с вынутым из сумки горожанки кошельком.

С записью с камеры бабушка обратилась в полицию.

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