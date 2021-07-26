Как минимум одна олимпийская медаль у Константина Лоханова в семье появится

Супруги Константин Лоханов и София Позднякова. Фото из инстаграм спортсменов

Супруга саратовского фехтовальщика Константина Лоханова 23-летняя спортсменка из Новосибирска София Позднякова вышла в финал Олимпиады-2020 в Токио в женском фехтовании на саблях. В полуфинале 26 июля она победила представительницу Франции. В финале ей предстоит сразиться с подругой по команде россиянкой Софьей Великой, которая также пробилась в финал.

Напомним саратовский фехтовальщик Константин Лоханов 24 июля не смог победить сильного представителя Южной Кореи и выбыл на стадии 1/16 финала. Впереди у Константина выступление в командном турнире.

Теперь, как минимум, одна олимпийская медаль в семье Лохановых точно будет.

Дочери известного чемпиона и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова - Софии осталось только провести последний бой в личном зачете. В нем выяснится, какая будет медаль – серебро или золото.

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