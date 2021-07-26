После работ коммунальщиков в центре Саратова провалился энгельсский автобус

Фото из соцсети

Сегодня, 26 июля, в Волжском районе Саратова провалился автобус. Фото с места происшествия выложили в сеть.

На снимке видно, что на пересечении улиц Челюскинцев и Чернышевского в яму на дороге провалился автобус «Саратов-Энгельс».

В комментариях саратовцы интересуются, за что они платят налоги.

Напомним, недавно на этом участке коммунальные службы проводили работы.

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