После работ коммунальщиков в центре Саратова провалился энгельсский автобус

Фото из соцсети
Сегодня, 26 июля, в Волжском районе Саратова провалился автобус. Фото с места происшествия выложили в сеть.
На снимке видно, что на пересечении улиц Челюскинцев и Чернышевского в яму на дороге провалился автобус «Саратов-Энгельс».
В комментариях саратовцы интересуются, за что они платят налоги.
Напомним, недавно на этом участке коммунальные службы проводили работы.
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