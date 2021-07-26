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Общество26 июля 2021 12:11

Путин присвоил звание саратовскому историку

Замдиректора лицея № 15 Марина Сергеева стала заслуженным учителем РФ
Источник:kp.ru
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Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено саратовскому историку из Лицея № 15 Марине Сергеевой. Указ об этом опубликован 25 июля.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе лицея является также учителем истории и обществознания высшей квалификационной категории, Почетным работником общего образования, победителем конкурса лучших учителей России. Она является школьным координатором государственной итоговой аттестации в 11 классах.

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Сергеевой за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Ее общий стаж работы 37 лет, педагогический – 36 лет, руководящий – 15 лет.