Путин присвоил звание саратовскому историку

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Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено саратовскому историку из Лицея № 15 Марине Сергеевой. Указ об этом опубликован 25 июля.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе лицея является также учителем истории и обществознания высшей квалификационной категории, Почетным работником общего образования, победителем конкурса лучших учителей России. Она является школьным координатором государственной итоговой аттестации в 11 классах.

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Сергеевой за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Ее общий стаж работы 37 лет, педагогический – 36 лет, руководящий – 15 лет.