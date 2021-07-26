Саратовский Роспотребнадзор займется ФОК «Южный»

Общественность уже пять лет возмущена ситуацией с ФОК «Южный» Фото: Роман ЗЛОБИН

Саратовский Центр управления регионом обратил внимание на ситуацию с расположенным на улице Ломоносова ФОК «Южный». Саратовцы неоднократно жаловались на его состояние.

- Был прекрасный бассейн. Посмотрите, что сейчас сделал выкупивший его собственник! Бассейн топится дровами. Прилегающая к нему территория полностью заставлена ларьками! Такого беспредела нет нигде. Внешне бассейн выглядит как хлев!, - пишут в соцсетях горожане.

Полученную информацию ЦУР направил в саратовскую администрацию. Спустя три дня чиновники сообщили, что ФОК не является муниципальной собственностью:

- Руководителю учреждения неоднократно направлялись обращения с просьбой привести объект и прилегающие к нему территории в нормативное состояние. В связи с многочисленными обращениями граждан администрацией района направлен запрос в Роспотребнадзор о проведении проверки изложенных в обращениях фактов и принятии мер в рамках компетенции надзорного органа, - пишут в мэрии.

Напомним, ещё пять лет назад у ФОКа собирались митинги против размещенных рядом ларьков.

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