Младенец и его мать находятся в тяжелом состоянии после пожара в Энгельсе

На пожаре в этом доме в Энгельсе пострадали четверо детей и их мать Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Все пострадавшие 24 июля на пожаре в Энгельсе дети и их мать продолжают находиться на лечении в клиниках Саратова и Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном минздраве, состояние четверых несовершеннолетних не позволяет выписать их из медучреждений.

- Состояния ребенка, отравившегося продуктами горения стабилизировали - сейчас оно оценивается ближе к удовлетворительному. Еще двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести.

К сожалению, самый младший, 6-месячный мальчик, в тяжелом состоянии. Также оценивается состояние их матери, - уточнили в минздраве.

Там отметили, что лечение детей находится на контроле министра здравоохранения, вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается.

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