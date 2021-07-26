Почти 84 миллиона рублей потратит Саратовская область на учреждения культуры в этом году

В этом году на реализацию инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Культура» Саратовская область потратит 83,7 млн рублей, 75 из которых выделили из федерального бюджета. О том, на что пойдут деньги, рассказали в региональном минкульте.

На заседании областного правительства замминистра Владимир Баркетов сообщил о том, что, благодаря нацпроект и федеральному проекту «Культура малой Родины» даже в самых отдаленных районах региона появились современные учреждения культуры с новым оборудованием, мебелью и аппаратурой. Чиновник уточнил, что на сегодняшний день использованы 43,7% от выделенных средств.

- ...проводится капитальный ремонт четырех домов культуры в с.Теликовка Духовницкого района, с.Генеральское Энгельсского района, с.Синенькие Саратовского района и с.Нижняя Банновка Красноармейского района. Полным ходом идут ремонтные работы в ДШИ р.п.Татищево и ДШИ №8 г.Саратова.

Открыт и успешно работает виртуальный концертный зал в ДК «Покровский» г.Энгельса. Готовится техническое переоснащение и модернизация кинозала в Екатериновском центральном Доме культуры. Создается мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности для Вольского краеведческого музея. Выполнены дополнительные работы по модернизации театра кукол «Теремок», - говорится в сообщении областного министерства культуры.

23 лучшим сельским учреждениям культуры оказывается господдержка, а отличившиеся сотрудники получают выплаты.

Предварительный отбор на создание модельных библиотек прошли Центральная библиотека Советского района, библиотека №1 города Саратова, филиал № 17 Энгельсского района.

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