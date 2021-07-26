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Происшествия26 июля 2021 11:16

17 пьяных водителей поймали на улицах Саратова за два дня

Двое уже были лишены прав
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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За прошедшие выходные сотрудники саратовской Госавтоинспекции поймали 17 пьяных водителей. Подробностями поделились в пресс-службе городской ГИБДД.

Алкогольное опьянение у семи человек подтвердили медосвидетельствованием, восемь человек от него отказались, а ещё двое оказались уже лишенными водительских прав – на них заведут уголовные дела.

- Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и

лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - говорится в сообщении правоохранителей.

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