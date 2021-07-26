В 2022 году в Саратове отремонтируют все тротуары

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин ознакомился с ходом работ по обустройству тротуаров в Саратове.

Главы районов рассказали о ходе работ. В этом году планируют закончить в Ленинском, Волжском, Октябрьском и Фрунзенском.

В течение нескольких дней в город поступят дополнительные средства на окончание обустройства пешеходных дорожек.

- В Кировском и Заводском районах работы завершатся в 2022 году, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сторонников политика.

Так, уже в следующем году в Саратове отремонтируют все тротуары.

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