Прямая линия Радаева: Жителей волнуют вопросы экономики и ЖКХ и мало интересует политика и законность

Фото из Telegram-канала «Пул N64»

Сегодня, 26 июля, губернатор Валерий Радаев проведет «прямую линию» с жителями Саратовской области. Напомним, она начнется в 16:00.

За четыре дня главе региона поступили 1 069 вопросов. Больше всего саратовцев волнуют экономика и хозяйственная деятельность – 42,9% вопросов на эту тему.

По ЖКХ обращались в 30,6% случаев; соцсфера – 17,3%; государство, общество, политика – 6,9%; безопасность, законность – 2,3%.

«Прямую линию» будут транслировать телеканал «Россия-24», радио «Россия», а также соцсети губернатора – Инстаграм (https://www.instagram.com/radaev_v.v/), «Одноклассники» (https://ok.ru/radaev.v.v) и ВК, (https://vk.com/saratov.radaevvv) официальная группа «Саратовская область» в соцсетях ВК (https://vk.com/saratovoblgov) и «Одноклассники», (https://ok.ru/saratovskayaobl)официальный аккаунт правительства области в Инстаграме (https://www.instagram.com/64gov/) и YouTube-канал правительства области. (https://www.youtube.com/channel/UCul0m37TDE-mvBW69GZx43Q), - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Задавать вопросы можно будет до конца эфира следующими способами:

- по телефону (8452) 210-922;

- на электронную почту vopros-radaevu@mail.ru;

- в комментариях к анонсу «Прямой линии» в следующих аккаунтах:

Инстаграм губернатора (https://www.instagram.com/radaev_v.v/) и правительства (https://www.instagram.com/64gov/)

Одноклассники губернатора (https://ok.ru/radaev.v.v) и группы «Саратовская область» (https://ok.ru/saratovskayaobl)

ВК губернатора (https://vk.com/saratov.radaevvv) и группы «Саратовская область».

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