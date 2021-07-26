Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2021 9:48

Заключенный в Энгельсе выплеснул кружку кипятка в лицо конвоиру

Суммарно за это и другие преступления он проведет в заключении 17 лет
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Энгельсе Саратовской области 26-летний заключенный осужден за нападения на конвоиров.

Первый случай произошел в мае 2020 года в СИЗО-1 Саратовской области, когда после медицинских процедур он самовольно ушел из медкабинета, а на требования вернуться в камеру надавал пинков конвоирам.

После этого, в декабре 2020 года, находясь в камере ИК №2, он вскипятил кружку воды, постучал в дверь, подозвав сотрудника учреждения, и вылил кипяток в лицо конвоиру.

За все это его приговорили к дополнительным четырем годам колонии. Суммарно с предыдущими сроками наказания за похищение людей, вымогательство и незаконных оборот наркотических средств ему придется провести в заключении ближайшие 17 лет.