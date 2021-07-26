В Покровском парке Энгельса появится мемориал морякам

В Энгельсе появился закладной камень на месте будущего памятника морякам. Фото сайта администрации Энгельсского МО
В Энгельсе открыт закладной камень на месте, где в будущем предполагается установка памятника морякам.
В День Военно-морского флота РФ, 25 июля, в Энгельсе, в Покровском парке торжественно обозначили место для будущего памятника «Морякам-покровчанам всех поколений».
В торжествах приняли участие ветераны Вооруженных сил и ВМФ, общественники, руководство района, местные жители.
Фото сайта администрации Энгельсского МО
Как заявил глава района Алексей Стрельников, через год на этом месте будет установлена монументальная композиция посвящена всем поколениям моряков военно-морского флота Российской Федерации.
Фото сайта администрации Энгельсского МО
В память о погибших героях-моряках Волжской флотилии были спущены на воду венки.
Фото сайта администрации Энгельсского МО
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