В Покровском парке Энгельса появится мемориал морякам

В Энгельсе появился закладной камень на месте будущего памятника морякам. Фото сайта администрации Энгельсского МО

В Энгельсе открыт закладной камень на месте, где в будущем предполагается установка памятника морякам.

В День Военно-морского флота РФ, 25 июля, в Энгельсе, в Покровском парке торжественно обозначили место для будущего памятника «Морякам-покровчанам всех поколений».

В торжествах приняли участие ветераны Вооруженных сил и ВМФ, общественники, руководство района, местные жители.

Фото сайта администрации Энгельсского МО

Как заявил глава района Алексей Стрельников, через год на этом месте будет установлена монументальная композиция посвящена всем поколениям моряков военно-морского флота Российской Федерации.

Фото сайта администрации Энгельсского МО

В память о погибших героях-моряках Волжской флотилии были спущены на воду венки.

Фото сайта администрации Энгельсского МО

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