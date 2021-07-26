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Общество26 июля 2021 9:24

В Покровском парке Энгельса появится мемориал морякам

Пока там открыли закладной камень
Источник:kp.ru
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В Энгельсе появился закладной камень на месте будущего памятника морякам. Фото сайта администрации Энгельсского МО

В Энгельсе появился закладной камень на месте будущего памятника морякам. Фото сайта администрации Энгельсского МО

В Энгельсе открыт закладной камень на месте, где в будущем предполагается установка памятника морякам.

В День Военно-морского флота РФ, 25 июля, в Энгельсе, в Покровском парке торжественно обозначили место для будущего памятника «Морякам-покровчанам всех поколений».

В торжествах приняли участие ветераны Вооруженных сил и ВМФ, общественники, руководство района, местные жители.

Фото сайта администрации Энгельсского МО

Фото сайта администрации Энгельсского МО

Как заявил глава района Алексей Стрельников, через год на этом месте будет установлена монументальная композиция посвящена всем поколениям моряков военно-морского флота Российской Федерации.

Фото сайта администрации Энгельсского МО

Фото сайта администрации Энгельсского МО

В память о погибших героях-моряках Волжской флотилии были спущены на воду венки.

Фото сайта администрации Энгельсского МО

Фото сайта администрации Энгельсского МО

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