Десятки домов в двух районах Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 26 июля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Подробности сообщили в «КВС».

В Заводском районе для работ на Огородной, 87 пришлось расширить зону отключений. Без воды остались: Огородная, 75, 77, 79, 83; Пролетарская, 19а, 21, 23; 4-я Нагорная, 23, 23а, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 26, 30, 32, 34; Прессовая, 45а, 47, 47а; 7-я Нагорная, 22/28.

А в Ленинском районе для ремонта водопровода на Московском шоссе, 63 воду отключили у жителей нечетных домов с 53-го по 89-й а также на Пионерской и Камышовой.

В обоих случаях вернуть воду обещают к 6 вечера.

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