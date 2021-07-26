241 житель Саратовской области заразился коронавирусом за прошедший день

241 новый случай коронавируса зарегистрирован в Саратовской области за минувшие сутки. Всего в регионе с начала пандемии заболели 71 809 человек.
Выписали с начала пандемии 67 132 пациентов, за сутки – 197.
В Саратове выявили 91 новый случай, в Энгельсском районе – 40, а в Балаковском – 29.
Среди заразившихся три ребенка до 14 лет, два подростка 15-17-ти и 88 человек старше 60 лет.
Из новых пациентов пневмонию выявили у 90 человек, бессимптомно переносят болезнь два саратовца.
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