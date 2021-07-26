Мужчина пошел купаться с сыном в Иргизе и не выплыл

Место гибели мужчины осмотрели следователи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СУ СКР по Пугачевскому району проводят проверку гибели 40-летнего мужчины в реке Иргиз.
Как уже установлено, 25 июля мужчина вместе с сыном отправились купаться на речку в черте города. Когда сын вышел из воды, он не нашел отца ни на берегу. ни в воде. Спустя ночь. утром 26 июля тело мужчины обнаружили родственники и самостоятельно вытащили его на берег.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Повреждений на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено, назначено судебно-медицинское исследование.