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Происшествия26 июля 2021 8:09

Мужчина пошел купаться с сыном в Иргизе и не выплыл

На следующий день его тело нашли в реке
Источник:kp.ru
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Место гибели мужчины осмотрели следователи

Место гибели мужчины осмотрели следователи

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СУ СКР по Пугачевскому району проводят проверку гибели 40-летнего мужчины в реке Иргиз.

Как уже установлено, 25 июля мужчина вместе с сыном отправились купаться на речку в черте города. Когда сын вышел из воды, он не нашел отца ни на берегу. ни в воде. Спустя ночь. утром 26 июля тело мужчины обнаружили родственники и самостоятельно вытащили его на берег.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Повреждений на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено, назначено судебно-медицинское исследование.