В саратовской больнице скончался мужчина со множеством травм

Следователи СК устанавливают причины гибели мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В больнице Заводского района Саратова 24 июля скончался 49-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его госпитализировали 23 июля на скорой помощи из поселка Бурасы Новобурасского района. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь человеку не удалось.

Следователь СК осмотрел труп. Оказалось, что на лице, голове и теле погибшего имеются множественные травмы — ссадины и кровоподтеки. Назначено исследование для установления точной причины смерти.

По итогам будет принято процессуальное решение.

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